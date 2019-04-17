高雄市長韓國瑜訪美行最後1天，美西時間16日下午參加全球玉山科技協會矽谷高峰論壇，由15位當地科技專家為高雄提供建言，會後更與富比庫公司簽訂MOU，該公司目前在高雄軟體科技園區已設廠，明年將投資1000萬美金擴增規模，加碼投資高雄。

這場矽谷高峰論壇由高市副市長葉匡時發表開場演說，簡報高雄投資環境，之後大會邀請的15位各領域科技專家，分別就「IoT、5G、創新城市及基礎架構」、「人工智慧及人才培養」、「產業升級及行銷管道」、「企業及高科技人才資源」、「高端產業布局」5個面向，為高雄市提供發展建議。

葉匡時表示，下午的論壇非常全面提供對高雄的建議，矽谷有很多華人，企業菁英來自世界各地，當地政府如何讓全球一流人才匯集，是未來高雄可以參考的地方。

論壇上，新創公司富比庫決定明年投資美金1000萬、換算新台幣3億多，加碼投資高雄，會後當場與韓國瑜簽署備忘錄。

業者表示，富比庫2015年即與高雄產學合作，在軟科設有140位工程師的研發團隊，接下來要將新一輪募資2000萬美金的一半，用來投資高雄研發規模，將工程師人數增加至250位，繼續在高雄軟體科技園區為高雄打拚。

(中時 )