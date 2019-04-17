娜塔莉經送醫診斷發現，是椎動脈剝離破裂，導致大腦形成血栓引發中風。(翻攝太陽報)

不良的姿勢恐造成中風。英國一名23歲護理人員，休假和朋友在家看電影，當時她躺床上延伸脖子聽到「喀」的一聲，之後下床時卻驚覺左半邊沒知覺，站不穩摔倒，友人連忙協助送醫，經診斷是椎動脈剝離破裂，導致大腦形成血栓引發中風。

據英國《太陽報》報導，23歲的女孩娜塔莉(Natalie Kuniciki)，職業是一名護理人員，事發當時，她躺在床上看電影，還用枕頭墊高脖子和頭部，沒多久娜塔莉突然聽到脖子發出「喀」的一聲，但不以為意，幾分鐘後，娜塔莉想要從起身去廁所，沒想到竟全身無力，接著重摔在地，她表示「感到自己的左半邊完全沒知覺」。

娜塔莉本想說躺在原地休息一下情況應會好轉，但幾分鐘後情況未見改善，她意識到事情嚴重，連忙呼叫朋友幫忙，緊急送往醫院救治；醫院診斷發現娜塔莉是椎動脈剝落破裂，導致大腦形成血栓，進而導致中風，醫師表示，有可能是她在做頸部延伸動作不慎，或是維持固定不良姿勢太久，才會導致椎動脈剝落破裂。

娜塔莉住院觀察將近1個月，並積極復健，身體狀況才逐漸好轉，她表示「自己不抽菸，不喝酒，沒有任何家族病史，完全沒想到會中風」，醫師提醒，民眾盡量避免不良姿勢維持太久，以免造成椎動脈剝落破裂的發生機率大增。

(中時電子報)