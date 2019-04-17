愛環保、護生態！今年的世界地球日，台北市立動物園將再度和經濟部能源局聯手，共同舉辦「綠能轉型 動物向前行」綠能園遊會，本週六4月20日（六）上午09:00-12:00，邀請大小朋友一同共襄盛舉!動物園大門廣場設有多個闖關攤位，同時在園區的「酷cool節能屋」、「亞洲熱帶雨林區」、「兩棲爬蟲館」、「企鵝館」都設有闖關攤位，大小朋友只要集滿5個章即可完成挑戰，還能兌換闖關獎品並參與抽獎活動。

參觀完整的馬來貘生態圖文解說，即可獲得集點戳章。（台北市立動物園提供）

「世界地球日」訂在每年4月22日，起源於1970年代，是世界上最早的大規模群眾性環境保護運動，希望藉由地球日呼籲大家一同關心地球環境惡化的問題，並能採取友善環境行動。今年（2019）國際地球日網絡（Earth Day Network）以及台灣地球日公布的地球日主題為「與野共生Protect our Species 」，呼籲各界關注物種生存危機，一同守護生物多樣性。

參觀完整的企鵝生態館圖文解說，即可獲得集點戳章。（台北市立動物園提供）

在今年的綠能闖關園遊會中，動物園呼應關注物種生存危機的議題，特別設計了「幸福養『企』站」、「百蛙貘圖工作室」、「綠能好生活」等闖關教育駐站活動。「幸福養『企』站」想跟大家分享企鵝爸爸媽媽孵蛋、育幼及照顧寶寶的過程，並能理解企鵝家族生生不息繁衍後代的辛苦。

再生能源教具展示及各項闖關活動。（台北市立動物園提供）

而「百蛙貘圖工作室」希望讓大小朋友多多認識來自雨林裡的馬來貘與青蛙，並邀請大家一起創作百蛙貘圖。「綠能好生活」則是邀請大小朋友動手體驗操作風力發電和太陽能發電的教具，藉此認識綠色能源的運作方式，並了解綠能對永續發展的重要性；除此之外，當天還有很多好玩有趣又有意義的活動，大小朋友千萬別錯過喔!

園遊會設有多個闖關攤位，大小朋友只要集滿5個章，就能兌換闖關獎品並參與抽獎活動。（經濟部能源局提供）

(中時電子報)