向太微博全文。（圖／取材自向太Tiffany陳嵐微博）

51歲港星許志安身陷偷吃風波，背叛老婆鄭秀文（Sammi），和30歲黃心穎在計程車上激吻，不倫曝光讓「香港最後一個童話」幻滅，儘管許志安昨聲淚俱下向鄭秀文認錯，讓「向太」陳嵐今（17日）凌晨怒批：「如果計程司機沒有拍到這些，是不是還會繼續呢？」

許志安昨晚在記者會上數度淚崩、向老婆鄭秀文道歉認錯，許志安表示，當天喝很多酒、起色心，也坦言這不是藉口，認為自己很陌生、很噁心，許志安並宣布無限期停工「重新學做人」以示負責。

最讓外界心疼的是，鄭秀文也認識黃心穎，雙姝還曾同框運動，鄭秀文稱對方是「心穎BB（寶貝）」，如今鄭秀文卻遭背叛，想必很煎熬，「向太」陳嵐今凌晨則在微博發聲，雖然沒提到「許志安」，但也意有所指寫下：「出軌對象還和老婆是朋友，他們也經常有合作。可以說這是在眼皮子底下作案呀。」

向太認為，傷害已經造成「如果他真的愛老婆，就應在做這件事時想想老婆的感受。」那是被抓到才出來承認錯誤「如果計程車司機沒拍到這些，是不是還會繼續呢？」最後並喊話鄭秀文「不論妻子會作何選擇，只希望她可以早日放下，選擇讓自己覺得幸福的那條路。」

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