新北市板橋一處民宅今晨發生火警，警消前往灌救。（吳家詮翻攝）

今早7時左右，新北市板橋區南雅西路二段一棟公寓民宅發生火災，一度傳出有1家6人受困，消防人員30分鐘熄滅火勢，總計救出34人，10人送醫，其中有3人輕微嗆傷。

輕微嗆傷送往亞東醫院3人，為住在2樓的2大1小住戶(女30歲、男童1歲、男性69歲)；5樓住戶1名(1大、預防性送醫)、6樓住戶6名(2大4小、預防性送醫)。初步了解，救出的民眾中有5名小孩，包括一對雙胞胎。

至於詳細起火原因仍待調查。

(中時電子報)