板橋公寓火警 救出34人10人送醫 09:232019/04/17 中時電子報 張達智 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晨7時，新北市板橋一處民宅發生火警，警消救出一名幼兒。（吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋一處民宅今晨發生火警，警消前往灌救。（吳家詮翻攝） 今早7時左右，新北市板橋區南雅西路二段一棟公寓民宅發生火災，一度傳出有1家6人受困，消防人員30分鐘熄滅火勢，總計救出34人，10人送醫，其中有3人輕微嗆傷。 輕微嗆傷送往亞東醫院3人，為住在2樓的2大1小住戶(女30歲、男童1歲、男性69歲)；5樓住戶1名(1大、預防性送醫)、6樓住戶6名(2大4小、預防性送醫)。初步了解，救出的民眾中有5名小孩，包括一對雙胞胎。 至於詳細起火原因仍待調查。 (中時電子報) #板橋 #火警 #公寓 #男童 也許您會感興趣 推薦閱讀 美版扔妻？男發作 3樓怒丟陌生童下樓 10:252019/04/14 過火面積100平方公尺 浙江慈溪民房火警2死2傷 17:372019/04/14 左營男童17樓墜落 鄰居呼救母才知道 20:202019/04/15 男童出生即留髮3年多 捐出及腰長髮助癌童 09:332019/04/16 紓解車流蘆洲永安南路、板橋環河路增設左轉車道 19:262019/04/16 觀看大甲媽 童反鎖車內警破窗傷手 21:522019/04/16 尋找張愛玲最後的身影 04:092019/04/17 社會熱門新聞 奮鬥9年娶到女神！婚後妻不孕 他變臉了 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 高中生迷窒息性愛 母開門驚見... - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 王思佳走光照 檢：非猥褻物品 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。