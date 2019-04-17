針對政府要拒絕宣揚「一國兩制」、武統者入境，會不會限制兩岸交流？陸委會主委陳明通今日表示，總統昨日的重點是針對來宣揚「一國兩制」台灣方案，而對我方有國家安全與社會安定之虞者，而一般學術交流還是歡迎。至於若上海市長要再來台灣做交流，但是觀念也支持一國兩制，陳明通指出，他來的目的是做城市交流，他再次強調，來台宣揚「一國兩制」台灣方案，引起國家與社會安定之虞，就會限制這些境外人士。

而宣揚台獨是不是危害國內安全，陳明通說，要抓住元月2日大陸國家主席習近平提出「一國兩制」台灣方案，不放棄武力對台，而有宣導團要來，這個「一國兩制」台灣方案是要消滅中華民國，所以不可能讓這些主張人士來台。媒體追問，台獨算不算消滅中華民國，陳明通指出，「我談的是境外人士」。

至於有關標準？陳明通指出，會有一定比例原則。根據總統昨日指示，不會讓武統宣導團來，而城市交流是我方允許的。而若利用城市交流來台宣傳，陳明通指出，會與許可目的不符。

陳明通指出，現在的政策是入境的事情，基本上習五條是消滅中華民國，國人應要捍衛中華民國存在。針對兩岸一家親算不算是宣揚「一國兩制」，陳明通說，這個離題太遠了。

(旺報 )