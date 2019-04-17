根據美國媒體統計報導指出，快艇昨日演出驚天逆轉秀戲碼之後，有高達83%機率會在首輪淘汰尋求3連霸的勇士。

The Bingo Heard 'Round #ClipperNation@landryshamet | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/SPffWmXwTM — LA Clippers (@LAClippers) 2019年4月16日

快艇是NBA過去20年來第7次能夠在單場比賽落後20分以上成功逆轉勝的球隊，前6支球隊當中最終有5隊成功晉級下一輪賽事。

勇士昨日在第三節一度領先高達31分，眼看勝負提前底定，沒想到快艇在路威廉斯和哈瑞爾的領軍下轟翻了勇士四巨頭，創下了NBA史上最大的逆轉勝紀錄。

塞爾提克在2008年總冠軍賽第4戰首節打完落後21分，最終97比91逆襲了湖人，進而以4比2奪得總冠軍。

塞爾提克在2017年東區決賽第3戰雖逆轉擊敗了騎士，但最終只拿下這一勝，1比4遭到淘汰，這也是過去20年來能在單場落後超過20分以上扭轉戰局獲得勝利的球隊，在系列賽中出局的球隊。

同樣是塞爾提克，上賽季東區第二輪第2戰108比103逆襲七六人，系列賽4比1過關。

騎士在2017年東區首輪第3戰上半場落後超過20分，下半場瘋狂逆轉，系列賽直落四橫掃溜馬；勇士在2015年西區首輪第3戰打完前三節落後20分，第四節39比19追平比數，延長賽123比119擊敗鵜鶘，系列賽4比0輕鬆晉級；快艇在2012年西區首輪首戰客場挑戰灰熊，打完三節落後21分，第四節發動35比13的反擊攻勢，99比98逆轉勝，系列賽4比3淘汰對手。

(中時電子報)