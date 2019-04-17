許志安16日爆出偷吃小22歲女星黃心穎，兩人被拍到在車內激吻20次，雖然事後他開記者會聲淚俱下道歉，仍難挽回形象，而黃心穎也有正牌男友馬國明，還跟已婚許志安偷情，引來網友撻伐，其實，她早有搭上人夫的前科，現和許志安雙雙出軌，外傳TVB將全面封殺，對此，黃心穎爸爸被問到女兒劈腿一事，也做出回應了。

黃心穎被拍到和許志安偷情後，就被起底早有搭上人夫的前科，出道7年緋聞不斷，更因很會勾引男人，被稱為「姣精」，吳啟華和王浩信更在和她傳緋聞後，就爆出家庭失和，這次她和許志安雙雙出軌，外界都相當心疼鄭秀文和馬國明，據悉，鄭秀文情緒崩潰大受影響，而馬國明則在拍戲現場心事重重，頻頻NG。

面對黃心穎劈腿新聞鬧得沸沸揚揚，她的家人也封口，擔任中醫師的父親接受《東網》電訪時表示，自己只看台灣新聞，對女兒的事完全不知情，「我也不想知道」，就匆匆掛電話。

(中時電子報)