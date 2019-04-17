大陸民運人士王希哲原本打算本月底赴台，會見智庫朋友並交流，但被扣上「武統宣講團」的帽子後，被移民署列為不歡迎人士。王希哲16日表示，他並非武統學者，赴台交流是為了百家爭鳴，他也不贊成「一國兩制」，認為這對中共統治是個沉重包袱，因為台灣有強大反共傳統勢力，兩制看似投降歸順，實則為「引狼入室」，他主張兩岸簽訂和平協定後的「一國兩府」，再走向終極的「一國良制」。

王希哲16日表示，蔡政府杯弓蛇影、胡亂裁示，將他們蓄意炒作成武統，使得他們很難再與台灣人士團體自由交流，他只能放棄月底赴台。

王希哲表示，他不贊成一國兩制，他本月底原訂赴台就是要向台灣友人提出，有關「一國兩制」長遠如何對中共自己的統治不利，更如何對中國社會的穩定不利和潛藏的中國大動亂。

王希哲認為，香港的一國兩制，對中共的統治已經是沉重包袱，因為香港存在反共勢力，中共不得不出手壓制，而台灣存在更比香港無比強大的反共勢力，甚至兩制下保留軍隊。這樣的台灣，台陸本各自政府，劃峽而治，亦可相安無事，一旦一國兩制，擁有如此強大反共傳統勢力的台灣，作為地方政府進入中共北京中央政府體制內轄下，貌似投降歸順，但其實對中共統治來說，無異「引狼入室」。

他認為，一旦時日一長，平時台灣積聚的不滿，就會在中共國內政策和對台政策有誤時，引發政治經濟危機，他特別指出，與香港不同的是，香港的占中難引起大陸共鳴，但大陸仍存在認為中華民國正統的「國粉」反共勢力，磨牙日久，一旦台灣的星星之火點燃，大陸的國粉反共勢力可能會揭竿呼應，屆時對中共政府將焦頭爛額，大動盪、大分裂、大崩潰也可能接踵而至，是非常怵目驚心的前景。

王希哲認為，鄧小平提出的一國兩制，未能看到這裡面深藏的對中共長遠統治的危險，他主張兩岸簽署和平協定後的「一國兩府」，再走向終極的「一國良制」，也認為孫中山先生的三民主義，仍是中國之必須。但礙於民進黨的台獨主張，特別是皇民主義台獨，以中國為敵，非常不理性，容易肇生戰爭。

(旺報 )