去年8月中國零售商京東創辦人劉強東捲入性侵大陸女留學生疑雲，16日女留學生正式對他及京東集團提起民事訴訟，並要求超過5萬美元（約新台幣150萬元）賠償。

路透社17日報導，這位名叫劉京瑤（Liu Jingyao，音譯）的女留學生16日正式在明尼蘇達州漢尼本郡（Hennepin County）法院提起民事訴訟，將劉強東及京東集團列為被告，總共6項訴訟，包括妨害自由（false imprisonment）、民事企圖傷害（civil assault）、毆打（battery）、性侵犯（sexual assault）等，索賠的金額超過5萬美元。

法庭文件指出，劉強東在體型及力量上都比被害人強壯許多，他利用他的體型、體能優勢來壓制被害人，並且強暴她。起訴文件也指控京東集團對劉強東的行為負有連帶責任，指出劉強東對女學生施暴時，兩名京東員工也在場，甚至「協助進行」毆打女學生，導致被害人「身心受創」，並在2018年秋季中斷學業，尋求專業諮詢與治療。

針對留學生的提告，劉強東及京東集團都未回應，而劉強東的律師布利斯伯斯（Jill Brisbois）則在周二發表聲明指出，她尚不清楚控告內容，「不過根據去年明尼蘇達檢方拒絕對我們的客戶（劉強東）提起刑事訴訟來看，我們相信他是無罪的。」

劉強東是在2018年8月爆出性侵醜聞，當時他赴明尼蘇達大學卡爾森管理學院修課，8月30日晚間和友人聚餐後，和女學生一同回到公寓，隔天就被女學生指控動手動腳、強制發生性行為，劉強東並在31日遭警方逮捕，不過17小時後就被釋放。經過當地檢方調查，9月下旬，明尼蘇達州漢尼本郡檢察官辦公室表示此案存有深刻的「證據問題」，因此決定不起訴。

劉強東隨後返回中國，並在微博強調自己沒有觸法，不過對於自己那天的行為對家人造成的巨大痛苦感到懊悔。

值得注意的是，這也是女學生的全名首度曝光，她的辯護律師公司「佛婁林羅畢格律師事務所」（Florin Roebig ）周二發布聲明，讚許女學生揭露姓名的勇氣，讓公平正義得以彰顯。

(中時電子報)