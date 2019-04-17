第1輛車車頭毀損，警方在車內發現槍枝及毒品磅秤。（張亦惠翻攝）

東石鄉漁人碼頭17日晨被民眾發現有一輛車在水裡，緊急通報海巡人員，嘉義縣消防局早上6點46分接獲海巡署報案，前往將轎車拖吊上岸後，發現該車左右車窗呈開啟狀態，車內找到一把槍枝，目前正透過車牌聯絡車主及其家人中。

搜救人員後續又在水中發現另一輛銀色賓士，約9點半時將其脫掉上岸，兩車是否有關聯，尚待警方調查。

(中時 )