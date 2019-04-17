詭異！2車墜東石漁人碼頭 車內藏槍 10:092019/04/17 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 救難人員打撈落水的自小客車上岸。（張亦惠翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第1輛車車頭毀損，警方在車內發現槍枝及毒品磅秤。（張亦惠翻攝） 東石鄉漁人碼頭17日晨被民眾發現有一輛車在水裡，緊急通報海巡人員，嘉義縣消防局早上6點46分接獲海巡署報案，前往將轎車拖吊上岸後，發現該車左右車窗呈開啟狀態，車內找到一把槍枝，目前正透過車牌聯絡車主及其家人中。 搜救人員後續又在水中發現另一輛銀色賓士，約9點半時將其脫掉上岸，兩車是否有關聯，尚待警方調查。 (中時 ) #東石 #槍枝 #漁人碼頭 #賓士 也許您會感興趣 推薦閱讀 《下課花路米》小小背包客挑魚貨親下廚 23:222019/04/13 旅外企業家回饋故鄉 大城老老學堂長輩將搭賓士去上學 17:572019/04/15 大城老老學堂 賓士接送長輩 04:102019/04/16 10款電動車來台搶市 台灣賓士總裁提建言 10:092019/04/16 賓士男4度拉K被逮 還嗆警「快點辦一辦」 16:582019/04/16 社會熱門新聞 奮鬥9年娶到女神！婚後妻不孕 他變臉了 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 高中生迷窒息性愛 母開門驚見... - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 王思佳走光照 檢：非猥褻物品 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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