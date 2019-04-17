宜蘭縣王姓男子與張姓女子交往9年修成正果，婚前王男得知張女可能不孕，仍執意要娶她，然而婚後因為2人沒有孩子，王男自知對家族「很不孝」，離家出走1年多，張女提訴訟要求丈夫履行同居義務。

據判決書，張女與王男2016年結婚，2人原本感情融洽，未料2018年起，王男一反常態，變得鮮少回到家，也不與妻子連絡，起初張女百般忍受，但王男卻得寸進尺搬到外縣市居住，張女無奈提出訴訟要求丈夫履行同居義務。

對此，王男則供稱2人婚前談結婚細節時，他的母親即表示家裡有未婚小叔，不方便張女入住，且當時他在花蓮工作，沒辦法宜蘭、花蓮兩邊跑，後協議以張女娘家當成兩人婚後共同住所，絕非老婆所稱結婚當天就搬出婆家。

而張女在婚前即多次對王男表示她可能不孕，懷孕機率較小，王男卻承諾她，表示不管有沒有小孩，都要娶張女作為妻子，然而婚後張女與小叔相處不融洽，時常發生衝突，甚至出言不遜汙衊婆家，讓夾在中間的王男很為難，再者王男自認與老婆生不出小孩傳宗接代，他「不孝有三，無後為大」辜負整個家庭，無法再與張女和好如初，請求法官駁回訴訟。

法官審理認為，張女及王男分別在宜蘭及花蓮工作，僅有休假時才能碰面，夫妻2人需要更多的體貼及包容，至於張女生不出小孩，法官認為，王男事前就得知張女恐有不孕情形，現代醫學發達，2人並非毫無可能生育子女，不可當作王男不履行同居的正當理由，且王男與張女交往9年，對婚姻關係應抱持審慎態度，判王男得履行同居義務。

(中時電子報)