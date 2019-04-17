三樹合體為罕見奇觀！位於新北市樹林區柑園街的一株老榕樹，是新北市列管編號第39號的珍貴樹木，主幹與雀榕及烏桕交纏共生，樹齡約有200多年，需靜心觀察才能辨識各別的枝葉及整個樹體結構，多樣交錯，顯得更為奇特。

於病蟲害處塗布藥劑。（新北市景觀處提供）

近日新北市政府綠美化環境景觀處發現樹況有病蟲害問題，立即邀請農委會林試所副所長吳孟玲至現地協助現勘，並依專家指示塗布藥劑以避免腐朽及病蟲害擴及主幹而影響樹木健康。

老榕樹棲地舊時為三塊厝庄及石頭溪庄的交界範圍，是土壤肥沃的沖積平原，早年因水運便利而吸引眾多先民前來開墾定居，老榕樹前的福德宮廟是當地居民的信仰中心，陪伴民眾渡過辛苦的開墾歲月。

樹木後方是一片原始林地，保留了自然景觀，提供珍貴樹木處於良好的棲地環境。樹木主幹為榕樹與雀榕交纏共生，左側的枝幹則為烏桕，三樹融為一體緊密共生，相互依存，共同守護這片珍貴土地。

施作完成後樹木全貌。（新北市景觀處提供）

(中時電子報)