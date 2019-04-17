綽號「小強」的梁睿承今年2月與疑似經營地下匯兌的趙姓、李姓男子，相約交易87萬元人民幣、約新台幣350萬元，梁男偕同母親袁文伶、友人洪嘉宏到場，趙男清點完350萬元鈔票後，打電話將87萬元人民幣轉至大陸指定帳戶，確認錢入帳，3人卻取走350萬元逃逸，案發後梁男女友馬佳玫藏匿梁，台北地檢署今依詐欺、藏匿人犯、偽造有價證券等罪嫌起訴梁睿承、袁文伶、洪嘉宏、馬佳玫4人。

檢警調查，趙男及李男透過朋友介紹，今年2月12日下午4時許與「小強」梁睿承約在台北市忠孝西路新光三越百貨台北站前店廣場交易，趙男、李男騎車到場，梁則開白色BMW轎車，載同夥洪嘉宏、母親袁文伶赴約。

洪嘉宏下車與趙男交談後坐回副駕駛座，趙男則站在車旁，清點裝有350萬元現鈔的行李袋，清點完即打電話通知將87萬元人民幣轉帳，並拿手機畫面給洪男確認已轉帳，洪男見人民幣入帳後，竟當場拿回行李袋，小強則猛踩油門加速逃離。

檢警過濾路口監視器畫面，鎖定嫌犯車輛後通報圍捕，12日晚間近6時在台北石牌發現停在路旁的轎車，逮捕坐在車上的洪、袁2嫌，從車上查獲350萬元贓款，至於梁已另搭計程車逃逸。梁睿承直至2月23日才在新北市蘆洲區與女友馬佳玫一起落網。

檢警調查時，趙、李2人透露，向朋友借錢「投資外匯」，是初次與梁交易，沒想到竟遇劫。袁女則辯稱，她只是臨時跟朋友前往，事先對搶案不知情；洪男說不知道小強的真實身分。檢方訊後諭令袁、洪2人以5萬元及10萬元交保，均限制出境、出海及住居。

檢方認為，洪、袁、梁犯行不構成搶奪，依詐欺罪嫌起訴，馬女則依藏匿人犯罪嫌起訴，另梁男被控在2017年持假支票詐騙，另涉偽造有價證券罪嫌，一併起訴。

(中時 )