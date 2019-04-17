51歲港星許志安因與30歲港姐黃心穎喇舌片，讓他好男人形象全毀，許志安昨痛哭認錯、坦承出軌，表示當天喝很多酒、起色心，許志安也指出這不是藉口，認為自己很討厭、噁心，同時，許志安經紀人黃柏高受訪時也幫求情：「希望大家原諒，他一時糊塗。」

許志安昨聲淚俱下坦言出軌，痛哭向鄭秀文道歉，並宣布無限期停工「直到找回正確的自己，重新做人」，根據《東網》報導，許志安經紀人黃柏高昨指出，許志安身為公眾人物，要為自己的行為負責，即刻起暫停許志安所有工作。

黃柏高也向媒體指出，許志安向他坦承犯錯，作為許志安的經紀人和朋友，黃柏高相信許志安是真誠道歉，至於許志安9月的演唱會是否會取消？黃柏高表示要先衡量所有狀況，並幫許志安求原諒，他一次犯錯、糊塗「過往他都做了不少公益事，都不想他一敗塗地」。

被問到許志安與鄭秀文婚姻亮起紅燈，是否擔心兩人離婚？黃柏高表示：「以現今社會角度來看，片中女方採取主動…當然也不能可以就賴給別人，始終都是許志安一時糊塗，一時蒙蔽」，並喊話希望外界和鄭秀文再給許志安一次機會。

(中時電子報)