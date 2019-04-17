衛福部統計，台灣一年因心臟疾病死亡的人數超過2萬人，是國人10大死因的第二名。日本東洋醫學研究所附屬醫院自然醫療部門主治醫師、醫學博士川嶋朗表示，心肌梗塞若能在初期(嚴重胸痛持續15分鐘以上)就接受正確治療，便不會留下嚴重的後遺症而能治癒，川嶋朗醫生也提出4大方法，從生活習慣、飲食、泡澡、中醫來預防心肌梗塞。

1.消滅危險因子：早安健康報導，川嶋朗指出，當冠狀動脈硬化出現血栓堵塞，氧氣送不到心肌，胸口劇痛持續三十分鐘以上時，就是心肌梗塞，造成心肌組織壞死，嚴重會喪命，且壞死的部分無法復原。

而動脈硬化的危險因子有：高血壓、高血脂、肥胖、吸菸、過度飲食，絕對要盡可能戒掉改善，或是控制穩定。

2.吃青背魚：川嶋朗說，多吃沙丁魚、鯖魚、鮪魚、大翅鮶、秋刀魚等含有EPA成分的青背魚類，避免血栓、幫助血液清澈，且對於血小板的凝集抑制和低血壓也有幫助。甚至有些醫療機關將EPA作為藥劑，給無法從食物中攝取到EPA的人服用。

3.泡澡：體寒的人想讓血液流動順暢，可多穿內衣襪子、泡熱水澡暖身。心臟病的人泡澡溫度盡量在38~40度，水量到心窩位置，否則可能猝死。

4.中醫：川嶋朗表示，在中醫裡狹心症、心肌梗塞跟腦中風相似，是血管中停滯的「瘀血」造成，通常會開立驅瘀血劑的藥方，像是桂枝茯苓丸，適合給較有體力的人服用，但吃藥之前，要先看醫生評估過再吃。

(中時電子報)