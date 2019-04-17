3代警察制服比一比，資深員警愛新制服。(警方提供)

3代警察制服比一比，資深員警愛新制服。(警方提供)

3代警察制服比一比，資深員警愛新制服。(警方提供)

新式警察制服將於18日全面換穿，大園分局不少員警領到新制服後都表示相當帥氣，也有從警超過30年，穿過3代制服的資深員警表示，這是最好穿的一套制服，非常期待正式換裝的日子。

現行的警察制服自民國76年沿用至今已超過30年，因機動性不高，警政署在3年前著手研議新制服，最後在員警及民眾的票選之下，選出主打專業戰術型的藏青色制服，從材質、剪裁、結構等都進行革新，針對第一線勤務需求重新設計，兼顧舒適性、方便性及散熱性，且增加彈性纖維讓全身更有延展性，在追捕犯嫌時更能實施大動作壓制，員警試穿後都相當滿意。

從警35年的大園警分局保防組組長潘復華，自民國73年從警以來共穿過3代的警察制服，潘復華回憶最初的卡其色制服，因外觀上與學生制服相似，當時稚氣未脫的他，有時都會被誤認為是高中生，而自民國76年開始換成現行的西裝式制服，外觀上雖較為正式，但對於第一線執勤員警來說，機動性仍稍嫌不足，至於即將換穿的新制服，潘復華說這是最舒適的一套，不僅外觀帥氣，還兼顧實用性，若他再年輕20歲，也想穿著這套制服在街頭打擊犯罪。

大園警分局長郭森永表示，警察全面換穿新制服，也代表著新時代的開始，警方將以更新的思維，來面對未來日新月異的犯罪手法，持續守護民眾的安全。

(中時 )