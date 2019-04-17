訪美壓軸演講！三千僑胞擠爆搶拍韓國瑜 10:192019/04/17 中時電子報 謝雅柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(擷取自中天新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜稍早在聖荷西進行演講，對訪美行做收穫總結，現場擠進超過三千名僑胞， 韓一到場後受到僑胞包圍，讓韓寸步難行，100公尺走5分鐘。 韓國瑜這場演講開始前先唱了國歌，現場響起如雷掌聲。這場演講主題為「城市的活力創造強而有力的區域經濟」。 (中時電子報) #演講 #韓國瑜 #僑胞 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九、韓國瑜訪美誰熱 李艷秋朋友一句點破 03:422019/04/13 犧牲假日 洛杉磯副市長何契珍高規格接待韓國瑜 04:362019/04/14 韓國瑜人氣高主因 洪孟楷：一堆人搶伸臉給他打 12:532019/04/15 佳芬小動作 讓韓國瑜成人形立牌 14:152019/04/15 用民調徵召解套？韓國瑜陣營：韓已有覺悟 15:132019/04/15 韓國瑜訪美唱的山歌是啥？李佳芬加碼爆料笑不停 21:102019/04/15 韓國瑜若出戰 謝龍介語重心長：競選團隊要重建 15:052019/04/16 民進黨延長了韓國瑜蜜月期 04:102019/04/17 無色選民才是韓國瑜的靠山 04:102019/04/17 政治熱門新聞 李俊毅吐真言：我們等著被韓國瑜殲滅… - 政治 韓、王誰可當總統？近2萬人投他！ - 政治 韓國瑜籲軍公教勇敢說不！洪孟楷15字預言 - 政治 郭台銘上午拜兩宮廟 動向受矚目 - 政治 談郭台銘有意選總統 韓國瑜：愛情文藝片變武俠片 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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