高雄市長韓國瑜稍早在聖荷西進行演講，對訪美行做收穫總結，現場擠進超過三千名僑胞， 韓一到場後受到僑胞包圍，讓韓寸步難行，100公尺走5分鐘。

韓國瑜這場演講開始前先唱了國歌，現場響起如雷掌聲。這場演講主題為「城市的活力創造強而有力的區域經濟」。

(中時電子報)