琉球籍漁船「滿大豐2號」捕獲第一鮪，船長洪百鋐（中）第一次捕到第一鮪，非常開心。（潘建志攝）

「第一鮪」確定！琉球籍漁船「滿大豐2號」15日上午捕獲第一鮪，加速返回東港漁港，17日上午由東港區漁會進行鑑定和秤重後，確定符合第一鮪標準。第一鮪將於20日拍賣，揭開屏東黑鮪魚文化觀光季序幕。

滿號是15日上午6、7點左右，在北緯20度7分、東經122度58分的綠島東南方海域，捕獲一尾公黑鮪魚，初步目測重量約200公斤。船長洪百鋐通報東港漁業電台後，立即快馬加鞭返回東港漁港。

滿號16日下午3、4點抵達東港，17日鑑定。第一鮪標準包括:在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、漁船限設籍屏東縣或高雄市、捕獲時應立即通報漁業電台、最先抵達東港漁港等，所有條件都必須符合。

17日第一鮪由滿號魚艙緩緩吊起，現場響起一陣掌聲，有經驗的民眾說，「這一定超過200公斤！」經漁會人員鑑定後確定超過180公斤，且起鉤時為活魚，宣布為今年第一鮪。至於確切重量則保密，等到拍賣當天才會公布。

今年38歲的洪百鋐第一次捕獲第一鮪，非常開心。他25歲時開始跟爸爸討海，7年多前爸爸退休，接下船長位置。他說這趟原本要出海捕黃鰭鮪及旗魚，當天看見浮標不斷上下拉扯，知道黑鮪魚上鉤了，拉起來目測約200公斤，直呼中獎了，連忙通報電台並返回東港。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，第一鮪將於20日拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官。目前已有多家買家私下向他詢問，加上第一鮪看起來很漂亮，相信能賣出個好價錢。

(中時 )