港星許志安、鄭秀文愛情長跑多年後修成正果，不料竟爆出婚外情，讓許多影迷都驚呆了！兩性專家指出，其實大部分的外遇都有跡可循，而且有兩個地方最容易露餡，偷吃、劈腿的秘密最常藏在手機和車裡。

日本兩性專家三松真由美表示，另一半偷吃劈腿通常有下列5大徵兆：

一、使用手機習慣改變

手機突然加鎖，或密碼深怕讓你知道，使用手機時間變長，聽到訊息反應超快，即使在充電人也不敢離開手機，而且開始有刪除對話紀錄的習慣。

二、貼身衣物變化

除了注重外在打扮之外，若另一半突然買了新的內衣褲，可視為「最高警戒」，代表對方的內衣褲有可能被另一個人看見，尤其是平常沒有定期更換內衣褲習慣的人，更要特別注意。

三、行為異常

在家時間越來越少，常以工作為由往外跑，或突然在意自己的口臭、體臭問題，並且開始使用香水、體香劑等用品，可能意味著有和別人接近的機會。

四、秘密藏在車裡

當家中的自用車只有其中一人在使用時，也很容易成為對方的「密室」，有許多秘密都會被藏在這裡，放一些不想被另一半發現的東西。

五、態度變化

對話變少、變冷淡，常出現「是喔」、「隨便」等敷衍應付的回答；或突然反常的變溫柔體貼，噓寒問暖、送禮物，也可能是出軌後的補償心態。

(中時電子報)