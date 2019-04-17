本月第三次 大陸海警船進釣島領海 10:392019/04/17 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據「中國海警」微信公號17日消息，大陸海警2307艦艇編隊17日在釣魚台領海內巡航。 據統計，這已經是本月大陸海警艦艇編隊第3次在釣魚台領海巡航。前兩次分別為：4月5日，海警2305艦艇編隊在釣島領海內巡航；8日，海警2305艦艇編隊在釣島領海內巡航。 (旺報 ) #海警 #領海 #巡航 #艦艇 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳翠芳運用專業優勢 成功拓大陸保險版圖 04:092019/04/13 「武統說」大陸學者李毅爆料 曾配合民進黨向大陸傳話 16:132019/04/14 共機飛經巴士海峽 蔡批挑釁 04:102019/04/16 民共互信基礎歸零，危險！ 04:102019/04/16 軍事專家：海峽本週「艦」水馬龍將很熱鬧 12:032019/04/16 世行行長：大陸與世行的關係在演變 13:062019/04/16 麥卡錫幽靈重現 美FBI取消陸學者赴美簽證 19:022019/04/16 陸軍力越強 和統可能性越大！陸學者稱可震懾外部與台獨勢力 和統環境更寬鬆 04:092019/04/17 東陽Q1每股賺1.08元 業績加溫 04:102019/04/17 臺灣環保產業技術交流會 04:102019/04/17 兩岸熱門新聞 與F-35短兵相接 殲-20占優勢 - 日報 政府拒「一國兩制」限制兩岸交流？ 陳明通：交流歡迎 - 兩岸 - 旺報 殲-20產量 比不上美軍售品F-35 - 日報 台擁6千枚防空飛彈 全球密度最高 - 焦點新聞 - 旺報 本月第三次 大陸海警船進釣島領海 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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