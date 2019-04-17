據「中國海警」微信公號17日消息，大陸海警2307艦艇編隊17日在釣魚台領海內巡航。

據統計，這已經是本月大陸海警艦艇編隊第3次在釣魚台領海巡航。前兩次分別為：4月5日，海警2305艦艇編隊在釣島領海內巡航；8日，海警2305艦艇編隊在釣島領海內巡航。

(旺報 )