上次交手被打到鼻子流血，梅西（Lionel Messi）今天讓「紅魔」曼聯付出代價，在4分鐘內連進兩記遠射，率領巴塞隆納主場3比0完勝曼聯，並以兩回合總比分4比0一掃上季8強落馬陰影，昂首挺進歐洲冠軍聯賽最後4強。

「這是一場非常華麗的勝利，」梅西賽後開心的說：「今天開賽前5分鐘我們有點緊張而且施展不開，但從上季8強被羅馬淘汰的經驗，在任何歐冠比賽都不能如此，一個錯誤可能就會讓你出局。我們記取教訓，很快就進入狀況掌控局面，踢出一場精彩好球！」

第16分鐘梅西於罰球弧頂起左腳遠射破門。（路透）

巴薩教頭巴佛迪（Ernesto Valverde）賽後盛讚梅西今天「無人能擋」，的確，開賽前15分鐘是曼聯表現較佳，但梅西迅速扭轉乾坤，第16分鐘他在右前場攔截後帶球內切，於罰球弧頂起左腳遠射，典型的梅西式進球精準打入球門左下角，替巴薩先馳得點。

4分鐘後，梅西從中路過人至禁區前緣起右腳遠射，這球不是以慣用腳踢，位置也沒有前一球刁鑽，但曼聯門將德赫亞（David De Gea）不知是否還沒擺脫前一球的陰霾，倒地撲接竟讓球滑過他的雙掌，鑽進球門的右下角。

梅西中止個人在歐冠8強連12場無進球紀錄，不但一口氣進了兩球，下半場還差點踢進倒掛金鉤。雖然「帽子戲法」沒能完成，但第61分鐘庫提紐（Philippe Coutinho）踢進鎖定勝局的第3球，仍是由梅西的長傳發起，才有左後衛阿爾巴（Jordi Alba）的短傳助攻。

曼聯門將德赫亞（下）接球失誤，讓梅西攻入巴薩的第2球。（路透）

「里歐（梅西小名）總是能扛起重要比賽，」巴佛迪在賽後記者會說：「他在場上無所不在，他持續拿球，一間扛起進攻責任，參與我們所有的play。踢出這種狀態的時候，他是無人能擋的。」

歐洲冠軍聯賽決賽連6年必有「絕代雙驕」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）或梅西其中一人，這回隨著尤文圖斯在8強遭阿賈克斯淘汰，C羅已經下台一鞠躬，由梅西延續這項傲人紀錄。31歲的梅西本季在各項賽事攻入驚人的45球，繼續向個人第5座歐冠金盃邁進。

(中時電子報)