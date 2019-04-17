內政部統計，去年來台旅客共1106萬，其中東南亞地區的旅客達242萬人次、占21.89％，人數及占比雙創歷年新高，入境人數增加最多的是菲律賓及越南，內政部表示，這顯示政府推動新南向政策，吸引東南亞旅客來台持續增加。

去年來台旅客1106萬餘人次中，中國大陸仍然位居第一，共有266萬餘人次、其次是日本196萬餘人次、香港澳門153萬餘人次、韓國101萬餘人次、美國55萬餘人次。其中入境的東南亞地區人民占來台旅客人數比率達21.89％，自2009年來連續9年呈現增加趨勢。另外入境人數增加最多前5名分別為菲律賓、越南、日本、泰國及印尼，也以東南亞國家居多。

內政部指出，我國入、出國境人數逐年呈現上升趨勢，由2008年2459萬人次，增加至去年的5526萬人次，近年因航空公司新闢航線及廉價航空興起，去年新增30條航線，東北亞及東南亞航線即占超過7成，加上許多連續假期，吸引國人出國短期旅遊。另外政府推動新南向與擴大免簽政策，鼓勵外國遊客來台觀光，以及國人與東南亞國家國民通婚，新住民及其家屬來臺探親往來頻繁，都是促使入出國人次增加的因素。

在國人出國方面，統計顯示，國人出國首選仍是日本，去年國人出國1664萬餘人次中，首站抵達日本占28.99％最多，其次為中國大陸、香港、韓國及泰國。和前一年相較，除至香港減少7萬餘人次外，前往中國大陸、日本、韓國及泰國分別增加24萬、21萬、19萬及12萬餘人次。

依增加比率而言，去年赴泰國增加率最高，達18.46％，赴韓國及越南分列2、3名，增加比例分別為18.22％及14.43％，內政部表示，這顯示新南向政策效果顯現，從高雄出發前往東南亞地區的航班增加，也使國人赴東南亞洽商及旅遊熱度持續增加。

(中時 )