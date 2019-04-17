針對法務部提出新的一二審檢察官輪調方案，檢改團體「劍青檢改」認為改革輻度不夠，17日發出聲明，強調檢方一審案件量屢創新高，辦案人力匱乏，但二審案件案件逐年下降，人力應總量管制。法務部應逐年降低「舊二審」人數比例，新設方案才有推動餘裕及正當性。

劍青檢改呼籲法務部及最高檢察署應成立「檢察人事改革委員會」，建議以10年為期凝聚一二審共識，制定「檢察人事改革10年路線圖」法制化作業。為此，劍青檢改將於5月25日舉辦「檢察人事改革研討會」，提出「檢察人事改革政策白皮書」。

劍青檢改表示，依法務部統計，全國地檢總新收件數，100年度為191萬7,535件，106年度達217萬6088件，6年來增加25萬8553件；其中偵查新收件數，100年度為40萬884件，106年度達48萬2428件，增加8萬1544件。全國地檢署業務量持續攀升，今年更可能突破歷史新高。

但反觀高檢蒞庭件數，100年度為5萬292件，106年度為4萬1018件；再議件數，100年度為5萬8261件，106年度為5萬9432件，高檢業務量呈現下降，但檢察官人數則持續增加，96年度為148人，106年度已增長至186人。人數增長與業務量下降呈現反差，人力配置顯不合理。

劍青檢改認為，法務部應逐年降低「舊二審」人數比例，新設方案才有推動餘裕及正當性。因「一審實任檢察官調二審辦事方案」過去實施時，造成調任者因各種例外不必回任一審，轉成二審實缺，引發眾怒。

此外，二審總量管制下，「調二審辦事」、「新二審」、「舊二審」總人數數額固定，彼此互相排擠。倘若二審沒有總量管制，即任意增加調二審人數，勢將減少一審辦案人力，並加重每人工作分擔，反而幫助分擔「舊二審」業務量，恐生一二審間誤會。

劍青檢改認為，法務部若願推動「二審為歷練職」制度，宜依據近年人數分析並提出可行性評估，公開未來每年調二審及回任人數情況；並以法制化作業約束法務部及檢審會須逐年落實，有效逐年降低「舊二審」人數比例，增加「調二審辦事」及「新二審」比例。如此才能確保新方案具有可行性、正當性及可期待性。

(中時 )