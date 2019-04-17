外界關注鴻海董事長郭台銘是否要宣布參選2020總統，尤其他與美國總統川普曾經合開記者會宣布投資案，兩人關係不錯，更讓不少人認為，這在台灣政壇難有匹敵。不過，一向也被視為極可能參選2020的台北市長柯文哲今受訪卻說：「不會啦，交新朋友沒那麼困難。」

對於郭台銘會不會變成「台灣川普」，柯文哲今維持與昨天一樣的回答，僅表示媒體每天都問一樣的題目，他還是回答一樣的答案，「參政是每個人的權利，人民透過民主方式去做選擇，最後是市場決定一切嘛！」

柯文哲認為，郭台銘成功企業家的身份，對台灣產業升級沒壞處，且一般企業家都很實際，畢竟企業生存法則就是要務實，不務實就會倒閉；但他也認為，兩岸關係比經營企業複雜一點，會牽涉到面子、意識形態等問題，還是比純粹做生意難一些。

媒體追問，郭台銘是不是美國、大陸、日本都可以接受的總統人選？柯文哲僅說，不要我們去批評別人，人家都還沒說要選；至於郭台銘若參選，會不會對目前聲勢最旺的高雄市長韓國瑜參選之路造成衝擊，柯也稱，所以他自己的方法最好，自由自在、如來如去、如去如來，做自己就好，深呼吸、放輕鬆、繼續往前走。

(中時 )