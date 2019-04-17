嘉義市玉山旅社損壞，獲文化局補助修屋。（廖素慧翻攝）

嘉義市政府文化局補助民間搶修及活化老屋，今年有13件，知名的「玉山旅社」獲得最高補助50萬元，由於剩餘補助經費不多，即日起自5月30日止，再開放第二梯次申請文化經營類的補助，詳情可洽詢嘉義市「舊屋力計畫」官網。

文化局表示，為了保存市區具有歷史價值的老屋，尤其是木構造建築，文化局執行「舊屋力計畫」已6年，共補助71件，老屋修繕後轉換成為發展城市觀光小旅行必訪的小景點，每間店家各有特色，有文創、咖啡、餐飲、髮廊、青年培力等用途。

今年「玉山旅社」獲得評審委員同意補助50萬元，創下首次申請公部門補助修繕的先例，也讓舊屋力計畫寫下補助新頁。

余國信說，10年前發起協力修屋，招募「傻子股」，尋找願意支持玉山旅社的股東，玉山旅社一直以民間自主的力量辛苦的存活下來，市政府推動的「舊屋力」補助計畫，與當初協力修屋的精神相符，期待「舊屋力」的政策提供更多城市歷史發展的對話。

文化局表示，玉山旅社因為屋頂和牆壁老舊漏水，地板漏水造成腐蝕狀況，需要重新鋪設與更新，獲得50萬的修繕補助，由於剩餘補助經費不多，即日起自5月30日止，開放第二梯次申請文化經營類的補助。

(中時 )