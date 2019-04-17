暴龍今天在里歐納德強攻37分的帶領下111比82擊潰來犯的魔術，將系列賽扳成1比1平手。華裔球星林書豪直到最後3分半鐘才獲得上場機會，重要性遠不如剛轉隊的時候，看來還需要多努力些才行，否則球季結束後想在自由市場獲得其他球隊青睞恐怕不容易。

KAWHI'S EVERYWHERE pic.twitter.com/S7wRs4JSBr — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年4月17日

暴龍在首戰意外敗給了東區第七的魔術，林書豪整場比賽遭到棄用，導致今日之戰暴龍教頭納斯用人相當保守，直到第四節剩下3分31秒球隊取得104比73、31分絕對領先優勢的時候才將主力球員換下場，改由林書豪接替羅瑞上場。

林書豪很爭氣，一上來就助攻給諾曼鮑爾投進三分球，雖然隨後犯規讓對手站上罰球線上，但他立刻以牙還牙，先在罰球線上罰進2分，緊接著又投進中距離跳投，暴龍最終以29分之差拿下勝利。

暴龍在打完上半場領先12分，第三節再發動39比27攻勢，將優勢擴大到24分差距，本應該是穩操勝券，但在看到昨日勇士被快艇逆轉的慘狀後，納斯還是採取著穩紮穩打的策略，不讓憾事再度發生。

暴龍靠著嚴密的防守讓魔術整場比賽出現17次失誤，投籃命中率也低至37%，打出漂亮勝仗，除了里歐納德外，羅瑞找回手感，22分、7助攻，西亞卡姆19分、10籃板，伊巴卡13分、8籃板。

林書豪把握住有限的上場時間，僅有的一次出手就破網，留下4分、1助攻、1犯規的攻守統計數據。

(中時電子報)