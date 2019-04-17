一般人都認為膽固醇要越低越好，但近期有研究發現，普遍被稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白，若是過低，實際上女性患有出血性中風的機率會增加。

根據醫學網站《medicalnewstoday》，布萊克朗婦女醫院和哈佛醫學院的最新研究指出，低密度脂蛋白水平低於100 mg / dl的女性可能更容易出現出血性中風，雖然這類型的中風不常見，但卻更難醫治。

布萊克朗婦女醫院的研究作者Pamela Rist解釋，要預防心血管疾病、降低膽固醇，通常會控制飲食或服用藥物，但這項研究卻發現，對女性來說，過低的膽固醇會使女性中風的風險比男性高。

此研究收集了兩萬七千多位45歲以上女性的數據，其中1069位「壞」膽固醇低於70 mg / dl的女性之中，有0.8%曾患有出血性中風，而10067位「壞」膽固醇超標的女性中，只有0.4%患病。

調整了其他混雜因素後，研究人員得到結論，「壞」膽固醇太低的女性比「壞」膽固醇過高的女性，出血性中風的可能性多2倍。

(中時電子報)