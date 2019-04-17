美國新聞界最高榮譽普立茲獎名單日前公布，《匹茲堡郵報》以報導去年10月「生命之樹猶太會堂槍擊案」獲「即時新聞報導獎」，這是團體獎項，團隊成員包括該報平面、網路的文字、攝影、編輯。其中資深攝影記者方秋湖30年前曾在中國時報實習，他表示，當年從前輩身上學到為人處世的態度，是他能夠在美國新聞界立足的根本。

方秋湖說，他是在1989年到中時實習，當時的前輩如林少岩、黃子明、陳孔顧、李黎顏、黃義書等人都很照顧他。林少岩是其啟蒙老師，曾告訴他「要拍照先學做人」，讓他體會至深！每次只要拿起相機到達新聞現場，都提醒自己不要為了拍照而拍照，要尊重當事人、將心比心，不能只為了工作不顧對方的感受。

方秋湖說，像這次得獎的作品集，從槍擊案發生到喪禮結束，前後約2個月，每次到發生慘案的社區拍照，他都能感同深受，也會主動安慰當地居民。「這是做人的基本態度，也是在中國時報實習學到的。」

在中時實習期間正逢台灣政治運動蓬勃發展的階段，遊行、抗爭活動非常多，方秋湖說：「我是香港僑生，聽不懂台語，前輩怕我出意外，總是特別關照我。」鄭南榕自焚時，他因未能衝到最前線拍照而自責不已，「林少岩前輩安慰我，你拍到的照片已經夠多了，我才逐漸釋懷。」

現年52歲的方秋湖政大新聞系畢業後工作數年，於1994年至俄亥俄大學深造，2年後獲視覺傳播碩士。一度有機會重回中時服務，因故錯過；由於當時香港將在1997年回歸大陸，他選擇留在美國發展，並在《匹茲堡郵報》一待就是23年。

方秋湖說，拍照技術與時俱進並不難，但在中時實習時學到的「態度」，包括為人處世、敬業熱誠等，更讓他一生受用無窮。

(中時 )