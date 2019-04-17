鴻海董事長郭台銘昨拋出震撼彈，坦言這兩日將決定是否參選2020總統；而郭今日上午也規劃接連走訪新北市板橋慈惠宮等各大宮廟，是否宣布參選引發各界關注。此外，國民黨也發出臨時通知，黨主席吳敦義將在下午中常會結束後，親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻。

郭台銘日前連續兩天出席美國在台協會（AIT）活動，並在受訪時表示，若要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召。

對此，國民黨副發言人黃心華昨日表示，因郭台銘尚未確認參選意向，無法評論此事；但黃心華強調，經過查證後，郭台銘於民國59年加入國民黨，黨齡已有50年。

黃心華進一步說，國民黨2000年曾辦理黨員重新登記，而因郭台銘事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。

黃心華強調，2016年，黨內經費拮据之際，郭台銘以其母之名無息借貸4500萬元，讓國民黨黨務得以順利運作，凸顯郭台銘對國民黨的忠貞與支持。

(中時 )