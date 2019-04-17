有850年歷史的法國知名景點巴黎聖母院，15日不幸遭祝融侵襲，過去美景只能從照片追憶。有網友在推特上PO文表示，在聖母院前拍攝時，順手拍到一對開心玩樂的父女，沒想到1小時後火災就發生，她想藉網路力量尋人，將這張聖母院最後身影與溫馨父女合照送給對方；推文才PO出一天，已超過18萬網友幫忙轉發，成為熱門話題。

網友溫莎（Brooke Windsor）在個人推特上PO出一張在聖母院前拍攝的照片，照片中可見有名男子雙手拉著一名小女孩，正在玩轉圈圈遊戲，小女孩雙離地並露出開心笑容，豈料拍照後1小時，聖母院就遭祝融侵襲。

溫莎表示，照片是在當地時間下午5點57分時拍下，並說到「我真希望當時有去問他們要不要照片，現在只希望推特有魔法能幫幫我，我想要找到他們」，溫莎也補充表示，不確定照片裡的人是否真為父女，也可能是叔姪，只是她的推斷而已，不過最重要的是希望能趕緊找到人。

文章一出網友紛留言，「我當時也在那邊」、「這真的是歷史性的一刻」、「很值得紀念」，推文更在一天之內被轉推18萬次，也有許多國外媒體紛表示願意幫忙轉發，成為熱門話題，更有網友將內容翻譯為法文等多種語言，希望能幫助盡快尋人。

(中時電子報)