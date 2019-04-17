法在台協會主任紀博偉（左）偕14間法商來桃拜訪。（甘嘉雯翻攝）

法在台協會主任紀博偉（左）偕14間法商來桃拜訪。（甘嘉雯翻攝）

法國在台協會主任紀博偉 16日率法國工商會、14間法國企業代表拜會市府，探詢雙方經貿合作可能性，紀博偉表示，法商對投資桃園躍躍欲試，此次拜會行程讓法商了解桃園投資優勢，後續也會帶來更多實質效益，而對於法國聖母院遭火災，鄭文燦也表達關心。

市長鄭文燦表示，兩年前運動用品量販店迪卡儂進駐桃園、法商家樂福在桃園計畫擴建物流中心，桃園宜居宜業，集結運輸、物流、工業和居住功能，也期盼藉以機會交流，招攬更多法商到桃園投資。

「每次和紀主任相見，如同見到老朋友一般熟悉」，鄭文燦說，桃、法互動緊密，也多虧紀主任的居中協助，法國的民主、文化、科技、商業模式和城市規畫都很值得學習，而桃園在智慧城市、循環經濟以及軌道建設發展上，「法國經驗很適合作為借鏡」。

市府在2016年率團到法國訪問，而後與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區簽署姊妹市後，雙方交流密切，為桃園在法國打開知名度，在台法商都認為，投資桃園的機會很多，亟欲了解雙方合作的可能，法國電力公司台灣市場總監鄒宏楷說，循環經濟、綠能產業都是公司致力發展的項目，期望和桃園有更多合作。

祕書處長顏子傑說，上月29日桃園與法國格勒諾布爾締結姊妹市屆滿一周年，格勒諾布爾代表團訪桃園，分享城市治理經驗，也參與青年局、交通局、經發局的市政規劃交流，成果豐碩。

(中時 )