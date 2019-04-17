頂新集團網羅前味全龍成員組成復出後教練團，其中黃煚隆是創隊元老、張泰山當年更以19歲的年齡在味全龍出道。兩人皆對味全龍的復出充滿期待及動力，黃煚隆更說要和球團、龍迷們「再味全龍魂、味全王朝。」

張泰山形容沒有味全龍的中華職棒，就好像少了會飛的翅膀，「少了味全龍就少了激情」，有味全龍會更精采、比賽張力更強，並興奮呼喊「我們回來了、中華職棒我們來了！」

張泰山認為味全龍一定是可以讓球迷期待的球隊，雖然自己很想在球場達成300轟的創舉，但真正的願望是在這創造台灣棒壇更多創造紀錄的球員。

而味全龍的創隊元老黃煚隆更被魏應充點名，是傳承徐生明教練的身教、言教及精神的重要人物，黃煚隆表示看的出三董魏應充對棒球的熱愛及執著，「我會把多年學習到的經驗和技巧，回饋我們自己的母隊，答謝這麼多年龍迷不離不棄的堅持。我盡全力協助葉總，共同再造我們的味全龍魂、味全王朝。」

(中時電子報)