「美胸皇后」劉伊心2017年喜嫁老虎牙子執行長林志隆，而林志隆在此之前跟女星戈偉如有過一段婚姻並有個兒子林浩權，而劉伊心日前公布喜訊，結婚兩年喜懷「老公的前世情人」，目前懷孕5個月，夫妻倆正欣喜等待女兒的到來，如今卻爆出25歲繼子對劉伊心懷孕一事感到不滿，因為未來要跟妹妹分享父愛，還影響「唯一繼承權」。

劉伊心懷胎5月，卻驚爆家裡有人不開心，據《鏡週刊》報導，林志隆與戈偉如的兒子林浩權已25歲，再繼母懷孕後，他傳曾跟朋友多次抱怨，表示自己原本是林家獨子，備受爸爸寵愛，未來公司跟家產都專屬於他，後來爸爸再娶，他心想爸爸開心就好，沒想到現在突然又生出個小孩來，讓他非常不能接受。

而去年底，林浩權曾在臉書貼出一則關於父子心結20年未解的短片，朋友留言「不管怎麼樣，這種話不能說！家家有本難念的經，不管如何我們絕對沒辦法有跟你一樣的感受，但父母永遠是父母！這是不變的！」，林浩權則回應：「我不知道怎麼回你，我只知道我該盡的孝道都盡了，我看到這個影片我哭了，就這樣!」，而推算時間，他抒發心情的當天，劉伊心應已懷孕1個多月。

據悉，戈偉如與林志隆已分手22年，兩人的獨子林浩權跟父母雙方都維持著不錯的關係，還會陪媽媽上節目、走金鐘紅毯，而他大學還沒畢業，就到爸爸的公司擔綱執行長特助，頗有栽培「準接班人」意味，至於劉伊心，則是忙著找月子中心，最近在臉書寫下：「為人父母後， 寶寶就是心上最軟的一塊，總是希望盡力給她最好的」。

(中時電子報)