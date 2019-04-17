台北市議員徐立信接獲民眾檢舉，指稱有販毒集團透過彩券行販毒，實際勘查發現，士林區社子某彩券行確實有販毒行為，且遍及雙北約9家彩券涉案，徐立信表示，販毒集團透過提供每克約900至1000元傭金，誘惑彩券行合作販毒，並灌輸身障者低於弱勢可獲得免刑，由於一天收入至少一萬元，因而吸引許多店家配合，販毒行徑囂張可惡，要求警方徹查。

徐立信指出，上月接獲民眾陳情彩券行可以買到毒品，聽到很驚訝，實際派人至文山區某彩券行詢問，業者聲稱沒有賣硬的（指安非他命），指有賣軟的（海洛英代號），並告知可以到三重、社子等處彩券行購買，循線前往社子彩券行確實有在販毒。

徐立信說，與業者接洽過程發現，雙北市透過彩券行販毒至少有9家，可見是集團連鎖販毒，藉由提供身障人士每公克900至1000元引誘，並利用身障者對法律的無知，告知領有身障手冊販毒可以博取同情，因而獲得免刑，根本沒這回事，提醒身障者不要受騙。

徐立信強調，柯市長聲稱台北市掃毒做得很好，警方也大力掃蕩，看似沒有毒品流竄，實際上毒品氾濫還是很嚴重，還公然利用彩券行掩護販毒，非常誇張又可惡，要求警方徹查並加強毒品查緝。

對此，警方指出，日前接獲檢舉，社子某彩券行有販售毒品行為，立即派人到場稽查，當場查獲陳姓負責人竟持有二級毒品安非他命2小包（毛重4.36克、0.23克）、在場人吳男持有二級毒品安非他命2小包（毛重0.58克)，吳男坦言向店家購滿毒品，全案依違反毒品防制條例偵辦，目前已組成專案調查小組，後續將透過科技偵查全面清查。

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(中時 )