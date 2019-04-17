壯觀女王頭、老梅綠石槽、金山夜蹦火！浪漫四月天，由北觀處主辦，總獎金32萬元的「看見北觀」采風攝影徵件活動開跑，為迎接2019小鎮漫遊年，本徵件活動攝影主題特別規劃「人文風情組」與「自然景觀組」，各組分別錄取金、銀、銅獎各1名、優選10名及佳作25名，即日起至8月30日受理收件，10月舉行頒獎典禮，得獎作品將於11月假新成立的中角遊客中心展出。

北觀國家風景區日夜晨昏各有特色，四季都精彩，春末時節萬物滋長，風景區精彩活動陸續展開，4月19至28日「野柳石光-夜訪女王」、5月4至5日「2019觀音觀鷹-觀音行腳樂活系列活動」、6月金山夜蹦火、7月和平島大地音樂祭、8月白沙灣沙灘亮點活動、9月觀音山硬漢嶺登高、10月金山萬里溫泉季，漫遊各地小鎮村落也正是時候，如魚路古道起點-金山、漁村風情-萬里、風箏故鄉-石門、農村景緻-三芝、還有國際海灣小鎮白沙灣及台灣經典小鎮基隆和平島等，皆是人文風情攝影的好題材。

國際知名的野柳地質公園、和平島絕美日出、異國風情的三芝淺水灣、戲水天堂石門白沙灣、台灣極北點富貴角、石門洞、渡假勝地萬里翡翠灣、基隆最長天然海灣外木山及湖海灣等壯麗的海岸美景，以及婉約的基隆情人湖風光、觀音山絢爛夜景、金山獅頭山步道等，都是值得攝影朋友深入探索的景點。

北觀風景區也蘊藏豐富的自然生態，如觀音山猛禽及蝶類、北海岸潮間帶生物及遷移候鳥、特殊景觀綠石槽、隨著季節綻放的各種花朵等，多樣化的自然資源，為前來取景的攝影師們提供多樣的素材！

參加活動民眾可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，以掛號郵遞方式連同報名表寄至本活動小組，北觀處也將於官方臉書舉辦按讚留言抽獎活動，請隨時關注「北觀粉絲團-幸福北海岸」！

(中時電子報)