鴻海董事長郭台銘昨親口表態有意願參選2020總統大選，消息傳出讓不少人大感震驚，而是否會影響到被基層力拱選總統的韓國瑜，後續效應待觀察，甚至有基隆市議員在臉書開上粉專，發起網路調查，對兩人進行民調PK，韓仍獲近7成支持度。對此，國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇今上午指出，「經濟需要郭董，政治交給韓總」。

長郭台銘昨（16）日拋出震撼彈，表示有意參選總統。篤信媽祖與關公的他，今早預定10點半要參拜板橋慈惠宮，緊接著11點半到台北行天宮參拜，由於之前他曾說「要不要選總統得問過媽祖與關公」，因此引發外界預期他將宣布參選的無限想像。被媒體追問是否選總統，郭表示，「2020年選舉決定台灣往後20年」，並坦言自己為此一整晚沒睡，「思考能為台灣年輕人做什麼事」。

藍敏煌近日開設小藍民調站，在4月3日開放網友票選，投一周後結束。最後投票結果為，挺韓占68%，挺郭占32%。共投出1118票，網友選擇也一度成難題，並給出建議，「郭台銘在有韓的全力輔選的情況下，比韓自己參選的勝選機率較大」。

對此，國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇今上午指出，「經濟需要郭董，政治交給韓總」。鴻海的集團企業體遍及全世界，郭董可以和美國總統川普等世界級的政經領袖會面、交換意見，並適時為台灣向全世界發聲，若郭董成為總統，依台灣目前的外交困境，「郭董還能去哪裡？」。

她還呼籲，台灣「經濟需要郭董，政治交給韓總」，郭董若能全力支持韓選總統，當韓推動經濟的後盾，並且贏得選舉，定能一起帶領台灣再創榮景。

(中時電子報)