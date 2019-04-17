台南七股、北門區約300位養殖漁民和地主今天上午到台南市政府陳抗，舉白布條吶喊「市長快來種電」，不滿台南市府推動綠電政策，沿海養殖漁民期盼「漁電共生」帶動養殖發展多時，但送件審查卻卡關，農業局作為也毫無進展，大批養殖漁民表達抗議心聲。

對此，農業局表示，依據農委會「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」，光電養殖專區須獲得計畫範圍內7成以上土地所有權人與養殖經營者同意，但目前當地送6件審查均不符規定，農業局下周二將召開協調會，但也要求地方補正再送審。

養殖業者王吉明表示，中央政府祭出「漁電共生」政策後，地方好不容易從反對到協調大多數人同意，以當地來說，台61線以東多數地主和養殖業者都同意支持這政策，大家也期待透過漁電合作，引進綠能資金投入魚塭，讓地主增加收益、養殖戶成本降低，他舉自己魚塭為例，空著不敢養殖數月，「到底要我等多久」，質疑農業局行政延宕導致卡關。

農業局長李朝塘表示，依據農委會1月24日公布「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」，光電養殖專區須獲得計畫範圍內7成以上土地所有權人與養殖經營者同意，後續為加強漁電共生審核作業，請綠能業者盡速補正資料，市府也會交由專案計畫審查委員會審議，以確保養殖效益、漁民權益、汙染防範及生態永續，兼顧養殖、環境，創能三贏。

(中時 )