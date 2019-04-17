高雄市長韓國瑜訪美行最後一站，對滿場群眾演講，他略顯疲態，也只演講20多分鐘，活動比原訂時間提早結束。（林宏聰攝）

主辦單位安排韓國瑜領唱中華民國國歌。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜訪美行最後一站，美西時間16日晚上，在聖塔克拉拉市會展中心舉辦演講會，主辦單位號稱有3000人購票參加，門票開賣20分鐘就秒殺；全場群眾多次高喊「韓國瑜，選總統，救台灣」，他還是不表態，要大家冷靜，不要打亂他的思緒，讓他心裡老鹿亂撞。不過，韓妻李佳芬一席感性告白令全場動容，掌聲不斷，她有點不好意思，笑稱好像在幫先生助選。

這場號稱3000人參加的演講會，規模在當地很罕見，主辦單位全球玉山科技協會提早通知警方協助交通疏導；從下午就有熱情韓粉提前抵達排隊，依序接受安檢進入會場，場面相當壯觀。

韓國瑜在14位光頭志工陪同下大進場，聽眾夾道歡迎，宛如選舉造勢場合，他好不容易上了台，群眾還是拚命往前，只為了和他握手，主辦單位在韓國瑜上台演講前，安排太多儀式，搞到台下觀眾不耐，開始有人呼喊「讓韓市長說話！」

韓國瑜上台演講20多分鐘，從過去在立法院迷失自我，之後退隱10多年沉澱，講到去年高雄市長選舉、韓流崛起的神奇旅程，分析台灣民主走到如今的困境，這場面對一般民眾的演講，算是這幾天在哈佛大學、史丹佛大學演講的綜合版，但消去濃厚學術味，他全場妙語如珠，笑聲不斷。

他強調，政治人物要當英雄、梟雄、狗熊全看自己選擇，他做高雄市長，會捨棄自己的利益，全力為市民福祉，選擇作英雄的道路。

韓國瑜妻子李佳芬也被拱上台說話，她說，很感謝大家對她先生的喜愛，她相信韓國瑜會和傳統的政治人物不一樣，會全力打拚，把高雄做好。語畢還自嘲：「我覺得今天好像在幫我先生選舉！」

韓國瑜結束為期8天訪美行程，結束演講後將搭車前往機場，預計台灣時間18日凌晨6時返抵桃園機場。

韓國瑜訪美行最後一站 李佳芬感性告白全場動容

(中時 )