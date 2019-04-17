高雄市長韓國瑜稍早的訪美行壓軸演講，現場擠進超過三千名僑胞。韓國瑜演講中提及，政治人物要面對三個雄，包括英雄、梟雄、狗熊。他提及當英雄一切為大家，做里長為里民、做市長為市民，「做總統為國民」，台下僑胞立刻鼓譟要他選總統。他也說他當高雄市長，一切為高雄市民，走一套英雄的道路。

韓國瑜在演講中提及，過去半年多，捲起所謂韓流，他到許多城市無處不感受到韓流存在，這顯示著民心思變，他也笑稱韓流讓很多夫妻都有話題了。

韓國瑜說他曾離開政壇，當生命進入高潮、低潮會沉澱，更重要看清楚自己，他整個想法都改變，他要回歸到承諾人民，一心一意為人民做事情。他也說這次高雄市長選舉帶來的改變太巨大，高雄都是綠色，居然衝刺半年選上了，讓他不可思議。空降到高雄，人、路不熟，而民進黨執政三十多年，沒想到會遇到這樣的對手，不僅口袋沒幾毛錢，連講台灣話都不輪轉。他說他選上代表哲人們想進入新的期待，這場選舉絕對不是對高雄影響，對海內外都有影響，人民希望政治人物帶來什麼才是最大意義。

他提到政治人物要當英雄、梟雄、狗熊全看自己選擇。他提及英雄時，他說做里長為里民、做市長為市民，「做總統為國民」，台下僑胞立刻鼓譟要他選總統。他也說他當高雄市長，一切為高雄市民，走一套英雄的道路。

他最後再次表示，2020選舉太重要，所有僑胞都要回台灣踴躍投票。他說台灣民主是台灣最大資產，華僑在外面也隨時都會做台灣最大後盾。他也謝謝這趟行程所有相關單位幫助，他說所有的收穫都是真誠、熱情，讓他感覺太美好，他再次拜託僑胞回到台灣要來高雄，高雄未來一定會改變，並要大家1/11台灣見。

(中時電子報)