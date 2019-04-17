鴻海集團董事長郭台銘有意參選2020總統選舉，並於近日將宣布決定，國民黨市議員應曉薇17日隔空向郭台銘喊話，呼籲郭董繼續留在企業界，應曉薇表示，郭董是台灣重要的世界級企業領袖，繼續留在企業界能為台灣經濟打拚，政治就交給高雄市長韓國瑜，共同帶領台灣再創榮景。

應曉薇指出，鴻海集團企業體遍及全世界，郭董可以和美國總統川普等世界級的政經領袖會面、交換意見，並適時為台灣向全世界發聲，若郭董成為總統，依台灣目前的外交困境，「郭董還能去哪裡？」，勢必無法像現在一樣全世界跑透透。

應曉薇表示，韓國瑜雖就任高雄市長僅幾個月，但大幅提升高雄的能見度，帶領高雄走向世界舞台，也為當地經濟注入活水，因此，全台越來越多民眾希望韓總為台灣承擔更多責任。

「經濟需要郭董，政治交給韓總」，應曉薇強調，郭董若能全力支持韓國瑜參選總統，當韓總推動經濟的後盾並且贏得選舉，一定能一起帶領台灣再創榮景，未來也將持續推動全台連署，要求國民黨徵召韓國瑜參選總統。

(中時 )