桃園市長鄭文燦17日宣布新人事，副市長由祕書長李憲明升任，祕書長遺缺由副祕書長黃治峯升任，鄭文燦並請新任李憲明主責協調海洋大學、清華大學與交通大學在桃園設研發園區的進度，以利推動產業發展。

副市長王明德去年底辭職，轉任桃園機場公司董事長後，副市長人選始終找不到人選，鄭文燦17日宣布由李憲明升任，他表示，李憲明公務經驗豐厚，在桃園縣政府時代就歷任工務、交通、城鄉、水務等局處主管，鄭文燦第一屆市長任內，李擔任都市發展局長，並於2016年升任秘書長。

而李憲明升副市長後，遺缺由副祕書長黃治峯升任，並仍兼任工務局長一職，李將負責近來桃園教育、研發與醫療產業的引進，同時推動航空城各項產業發展方向。

黃智峰為工務工程專家，需要介面整合、行政督導重大工程的順利進行，現階段仍兼任工務局長。

另一名副祕書長邱俊銘職務不變，另增加新任務給邱，就是桃園成為智慧城市，要以聯合國永續發展指標自我檢視，要求邱俊銘在一到兩年內完成相關自我檢視報告。

(中時 )