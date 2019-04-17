日本嵐電列車宣傳與高捷合作推動觀光。（高捷公司提供）

高雄捷運公司與日本嵐電三度簽署觀光合作協議，發售雙城交通觀光套票。除了鐵道運輸服務外，更網羅兩地美食、交通、遊、購物等觀光資源，預計將帶起另一波日本客遊高雄的風潮。

為接軌國際旅遊市場，高捷自2016年起陸續與日本東京地鐵、嵐電、江之電等鐵道公司進行合作，2017年起，與嵐電簽署觀光合作協議，陸續推出嵐電高捷少女彩繪電車、觀光護照等亮點活動。

16日高捷公司董事長郝建生與日本嵐電社長岡本光司在日本京都簽署第三度的觀光協議，於本月26日起合作互售「日本嵐電一日乘車券套票」與「高捷輕軌周遊套票」。日本嵐電套票內有一日乘車券及大京都地區等三十處景點優惠，高捷輕軌周遊套票則有捷運、輕軌、雙層觀光巴士、太陽能船等十六種運具及高雄景點的門票優惠，更加碼提供5月3日才開放預約導覧的日治時代軍事遺址「鼓山洞」的探險行程。

嵐電座落在京都市，迄今已有110年歷史，不僅是日本當地重要交通軸線，更是遊客造訪嵐山首選的人氣交通運具。高捷公司也企盼藉由觀光合作計畫，與嵐電進行營運管理或技術交流，學習更多管理實務。

(中時 )