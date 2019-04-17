鴻海董事長郭台銘擬參選2020總統大選；民進黨主席卓榮泰今被問到會不會焦急等問題時表示，這請教吳主席（吳敦義）比較知道，或是請教韓市長（韓國瑜），「他們的焦急不亞於我們（民進黨）。」

此外，對於不少黨員不滿民進黨上週中執會延長初選時間表態退黨；卓榮泰說，全國各地方黨部調查，還沒有很明顯，但就算是只有一位、兩位還是覺得很惋惜。「我希望有機會、時間找這些尊敬的老朋友，請求他們是不是有不一樣的決定。」

民進黨總統初選是否有新進度？卓榮泰今天表示，本週進度全放在立委身上，總統沒有任何新的發展可以報告，等到立委協調過個階段後，會把總統時間重新計算，經中常會通過後依時間再來執行。

五月底前做民調？中常會何時做決定？卓榮泰說，會在適當的時候，會由組織部提出時程在向中常會報告。

對於有黨員持續放話要退黨？他說，有幾位很尊敬的老朋友過去一個禮拜以來有這樣的動作，也關心有沒有其他同志，全國各地方黨部調查，還沒有很明顯，但就算是只有一位、兩位還是覺得很惋惜。

卓說，大家所在意的事情，原本在進行的機制過程中，黨中央沒有逾越的機制，有些決定跟一些人的想法不一樣，「但我覺得我們也應該尊照整個中執會多數意見，所以我們這麼做了」。

他說，現在黨更重要的工作跟任務，就是把往後的工作跟任務繼續把它做好，這樣才能讓還在支持民進黨的人清楚黨未來的作為，黨中央還是在機制裡面去進行，也一定用會為黨找出最強的人選，用這個最強的人選跟社會對話，爭取勝選。

(中時 )