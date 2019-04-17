民進黨總統初選賴競爭白熱化，台南市區漁會籌建多功能漁民活動中心17日舉行動土典禮時，蔡英文總統特別偕同立法院長蘇嘉全、台南市長黃偉哲等人親蒞現場焚香祈福及執金鏟，反攻賴地盤的意味濃厚。當被問到是否會與前行政院長賴清德見面？蔡英文說，等下台北有行程就要回去，「要見面總是有機會的嘛！」

蔡英文還表示，剛剛她到澎湖去向這段時間以來辛苦的空軍弟兄加油打氣，帶來台灣人民對他們的感謝。這段時間中共軍事動作不斷，威脅到區域穩定與破壞現狀，空軍部隊隨時維持警戒狀態，也都很妥善處理各項情事，她告訴國軍弟兄，只要她做總統一天，一定全力支持國軍保家衛國，讓人民可以安居樂業。

針對鴻海董事長郭台銘參選，蔡英文除表示尊重外，還說政府一定會維持經濟穩定發展，讓更多台商、外商回國投資，這段期間台商、外商的投資也非常可觀，趨勢也會維持下去。

至於境外入士來台宣揚武統或一國兩制一事，蔡英文更認為，很多境外入境的人士與他們入境目的不符，還宣揚武統這類的主張與立場，這種鼓動戰爭、恐嚇我們人民的主張，對很多國家來講也都不會是受歡迎的人士，這些人入境會對國家安全產生疑慮的話，也希望移民、出入境處理相關單位，能用現行的法令並依裁量權，慎重處理他們入境的事情。

南市區漁會吳春銀總幹事指出，台南市區漁會多功能漁民活動中心建設總經費為7500萬元整，獲得行政院農業委員會漁業署專案補助4960萬元，南市區漁會自籌2540萬元，動工後預定於2021年底完工。未來多功能漁民中心啟用後，可加強漁會管理及信用供銷方面的經營功能，並嘉惠南市區漁會2萬餘名漁會會員，提供一個全新的輔導諮詢及推廣教育空間，讓漁民朋友可透過多功能活動中心相關設施，提升漁業相關知識，並增加漁民同業凝聚力，發展更完善的漁業產業。

黃偉哲表示，感謝蔡英文總統蒞臨動土典禮，當初區漁會為了改建新大樓，蒙蔡總統首肯，在立法院蘇嘉全等人的大力協助，最大的功勞者是蔡總統、蘇院長，致上最高敬意。未來台南市政府也會贊助內部軟體，與區漁會協商，讓事情圓滿。

(中時 )