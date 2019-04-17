巴黎地標聖母院15日晚遭到大火重創，法國總統馬克宏16日表示，他希望在5年內重建這座有850年歷史的大教堂，並希望法國人民同心協力重建聖母院，目前來自各界的重建捐款已超過7.5億歐元（台幣約260億元）。

巴黎地標聖母院15日晚遭到大火重創，法國總統馬克宏希望在5年內重建這座有850年歷史的大教堂。圖為馬克宏在總統府辦公室向全國發表演說。（美聯社）

綜合外電報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在總統府辦公室向全國發表演說表示，聖母院大火意外使慘遭分歧撕裂的法國展現最好的一面，「我們昨晚在巴黎看到的，是我們動員和團結的能力。」他表示，法國歷史上也有許多城鎮、港口和教堂毀於大火，「每一次我們都會重建」；聖母院大火顯示，「我們的歷史不會停下腳步，我們永遠會有考驗要克服」。

巴黎地標聖母院15日晚遭到大火重創，法國總統馬克宏希望在5年內重建這座有850年歷史的大教堂。圖為大火過後的聖母院內部。（美聯社）

馬克宏昨晚視察聖母院，並說要發動募資，重建聖母院，距起火約24小時，法國企業等各界湧入的捐款已超過7.5億歐元（台幣約260億元）。其中法國石油大廠道達爾集團（Total）和開雲集團（Kering）各捐1億歐元，法國億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）和旗下路威酩軒集團（LVMH）以及萊雅集團（L'Oreal）各捐2億歐元。美國總統川普、俄羅斯總統普丁也都像法國表示願意協助重建。

專家估計，修復聖母院起碼需要十年以上時間。圖為專家進入聖母院勘查，以擬定下階段重建計劃。（美聯社）

不過關於重建所需時間，先前負責修復具有千年歷史的史特拉斯堡大教堂的巴黎聖母院基金會主任費雪（Eric Fischer）表示，起碼需要十年；而長期為捍衛國家文化遺產奔走的法國媒體記者柏恩（Stephane Bern）則估計聖母院重建工作「至少費時10至20年」。

(中時電子報)