曾談論武統議題的大陸學者李毅被驅逐出境，引發熱議。新黨發言人王炳忠表示20日新黨將在桃園市婦女館舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，捍衛談統一的自由，會中並邀請李毅越洋視訊，詳述他對統一問題的主張，以及之前跟民進黨見面時，到底談了甚麼。

新黨17日舉辦記者會，會上王炳忠引用李登輝當總統時主張中國統一的言論，指出如今李毅也講中國應該統一，就成了危害國家安全，但2017年民進黨卻也跟李毅密談，李毅20日將揭露到底和民進黨談了甚麼。而蔡英文總統與陸委會16日都已經下令禁止宣傳一國兩制與習五點的大陸人入境，台灣人如果配合宣傳也要注意。但民進黨陳茂男和綠黨前輩高成炎都曾聲請集會遊行，大法官指出用國家安全為理由，限制人民集會遊行的法條違憲。結果如今綠黨議員王浩宇卻揚言要讓新黨周六的論壇不能進行。

王炳忠還質疑，李毅和平統一無望論，被民進黨認為是主張武統，但這些言論李毅2016年發表了，民進黨2017年還跟他見面，難道只有民進黨才有「通共」的自由？

新黨新媒體工作群召集蘇恆則說，從王浩宇、蔡英文和陸委會的言論，顯示言論自由的保障，只保障獨派人士，不保障統派和大陸人，不同的意識形態適用不同的言論自由。他們一邊大肆宣揚台灣的言論自由，一邊箝制統派的言論自由。

新黨文宣會副主委林明正說民進黨過去講國民黨威權多可惡搞海外黑名單不讓台獨人士入境，如今他們變得跟過去的國民黨一樣，讓主張統一的人士不能進來。而國民黨名為中國國民黨，負有統一的歷史責任，卻喊出國防靠美國，當年在大陸就這樣想，結果靠到台灣，南越也這樣想，靠到國家滅亡。美國是靠不住的，必須面對統一，不該繼續把一國兩制汙名化。

王炳忠說20號他們舉辦北京要統台灣怎辦論壇，這是客觀事實，不管哪個黨都必須要面對北京要統一的事實，台灣社會如果認為拒絕一國兩制，那要甚麼，現在就宣布台灣獨立，否則中華民國憲法就是一個中國。如果不要兩制，要一制，是認為台灣現在的制度還有能力統一對岸？還是要接受大陸現在的制度？把李毅敢走，打壓談統一的人，台灣就變成全世界承認的主權獨立國家了嗎？北京就不要統一了嗎？所以新黨要揭穿國王的新衣，民進黨不讓談，新黨就是要談，未來不只在桃園談，還會到台中台南高雄談，公開把統一談清楚，台灣社會才能真正了解我們面對的迫切問題。新黨歡迎獨派屆時也來談，但如果是恐嚇的言論，例如有網民恐嚇要讓他們死無葬身之地，新黨一定會向檢警檢舉，捍衛談統一的自由。

新黨籍律師陳麗玲指出，恐嚇讓人死無葬身之地，符合刑法恐嚇罪，辦完周六活動後，她將代表新黨青年軍對此網友提告

最後新黨播放李毅談話的影片，片中李毅表示，他將越洋參加論壇。王炳忠解釋，民進黨政府不讓李毅入境，所以李毅會用其他方式參與論壇。蘇恆也邀請身為在地議員的王浩宇屆時出席。

(中時 )