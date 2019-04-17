蔡英文總統16日召開國安首長會議，裁示如果境外人士來台涉及宣揚「一國兩制」、「武統」的活動，致影響國家安全、社會穩定，政府可拒絕其入境。然而這樣的裁示，形同2019年的蔡英文狠狠了臉民進黨立委何志偉和2017年的蔡英文各一記耳光。

因為如今引發熱議的大陸學者李毅，早在2016年2月14日就公開發表《李毅台灣觀選總結：和平統一已無可能》一文，認定兩岸和平統一已無可能，大陸已有實力用軍事方式統一。但2017年5月11日，民進黨照樣接見了李毅與之密談，6天後李毅公布雙方談話內容，包括了武統話題。

本次李毅來台觀光，突然被揭露將參加統派活動演講而被民進黨政府以國安為由趕出境，隨後卻被揭露民進黨也曾接待李毅的往事，對此民進黨籍立委何志偉15日表示「我們如果不懂得武統學者，不懂他的決策風格，甚至他說話的方式，那如何讓國安系統，甚至於我們的執政者來做決定？這絕對不是所謂的說一套，做一套。說不定在交流中，我們可以說服這些武統學者知道台灣民主的重要性啊。」

然而蔡英文總統16日的裁示，卻狠狠的打臉何志偉，也打臉了2017年的她自己，別忘了2017年的民進黨主席就是蔡英文自己。為什麼兩年前的蔡英文和民進黨認為需要面對面了解武統論者的觀點，兩年後就認為不用呢？莫非在兩年前的接觸中，民進黨發現武統論者太可怕了，不但無法說服他們，甚至接觸一次就會反過來被他們洗腦、動搖？所以不能再跟他們接觸。

如果這樣解釋倒也說得通，從民進黨近期一再強化對媒體、言論自由、集會遊行自由與境外人士入境的管制來看，種種做法都跟中共越來越像，看來李毅的影響力真的很大，民進黨見過李毅一次之後，就被李毅影響洗腦，種種做為越來越像獨裁國家的政府，不像一個民主自由國家的政府，會有的做為。

(中時 )