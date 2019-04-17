《教師法》修法如火如荼展開，立法院教文會今(17)日舉行座談會，邀請家長與教師團體到場發表意見，雙方討論無法聚焦，教師團體認為草案與新修法內容有太多不確定法規，將使教師陷入困境，而家長團體仍籲儘速通過，應讓不適任教師退出校園。

《教師法》修法爭議不斷，教師團體15日前往立法院表達激烈抗議，認為本次修法過程過於倉促，與家長團體意見相左，教育部因此彙整立法院朝野意見，目前獲得的修法共識，即是傾向將不適任教師分成「涉及性平案件」、「身心傷害」、「教學不力／不能勝任工作」、「其他」4類，立法院教育及文化委員會今日舉行座談會，預計在聆聽各方代表意見後，將於29日進入逐條審查階段。

全國教師工會總聯合會（簡稱全教總）理事長張旭政認為，本次《教師法》修法宛如「倒洗澡水，連嬰兒也倒掉」，修法最大的問題，即是在於沒有任何法條規範教師聘約期滿，而學校一定要續聘，「老師不乖乖聽話，表現再好，也能夠不讓你教下去」，新修法的內容好像是急著要處理掉教師。

全國教育產業總工會（簡稱全教產）理事長黃耀南則說，新修法版本根本是「教師刑法」，草案近3分之1的內容，都在規範解聘、不續聘、停聘、資遣教師，另再加上特定團體對老師不斷栽贓抹黑，甚至刻意放大個案，讓外界認為不適任教師已充斥整個校園，另外他也提到，本次《教師法》修法當中存有太多不確定法規，能輕易將教師羅織入罪，推動奴性教育的結果，最後是讓教師噤聲。

全國家長教育志工聯盟（簡稱全志盟）理事長吳福濱提到，修法要找到平衡點，目前國內每年只有0.006％的教師遭不適任處理，數量不可能這麼低，顯然是法律過度保障，但在這樣的結果下，讓教職變成只進不出，孩子持續受到傷害，問題也無法解決，「別人的囝死袂了」。

全國家長團體聯盟（簡稱全家盟）理事長彭淑燕說，每天全國各地都有孩子在教育現場受傷害，家長每晚哭泣，但現行不適任教師處理機制不彰，在於教評會中，教師代表比例超過2分之1，教師代表居多數，教師之間基於同僚情感，要處置同為教師的同事，勢必很為難。

(旺報 )