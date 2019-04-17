國民黨2020「拱韓」聲浪不減，黨中央委員徐正文今也代表「韓家軍」，攜帶百位黨代表連署書拜會前立法院長王金平辦公室，呼籲王顧全大局，協助黨打贏2020大選、支持高雄市長韓國瑜。此外，對於鴻海董事長郭台銘有意參選總統，徐正文也直言「不要來亂」，大家很尊重郭台銘，郭也對黨做出很多貢獻，但此舉勢必又會打亂藍軍陣營步調、團結，因此呼籲郭台銘「三思」。

徐正文今早拜會王金平辦公室，但王金平碰巧前往彰化跑行程，雙方並未順利會面。一行人在王金平辦公室門口上演「鎮守山海關大將軍」行動劇，除肯定王金平對黨的貢獻，以及在高雄三山戰役對韓國瑜的幫助，也呼籲王傾聽基層聲音，同意徵召韓國瑜、顧全大局，助國民黨團結打贏2020重返執政。

徐正文指出，目前各大媒體做出的民調，最高的仍是韓國瑜，直接徵召對黨也是最好的；至於黨內有不同聲音，黨中央也應盡快處理，可將有意參選者包含王金平、前新北市長朱立倫等人都納入做民調，最終徵召最強者，「我想最後應該還是韓國瑜最強」。

對於外界質疑王金平「卡韓」，徐正文也說，王金平一直稱有個「夢想」，這部分大家尊重，而近期王也有軟化，稱只要黨的機制出來都願意配合，因此還是呼籲黨中央儘快制定辦法，黨主席吳敦義應有大智慧找出最強者代表國民黨參選。

談及郭台銘拋出參選震撼彈，徐正文則說，這不會動搖所有支持韓國瑜的人，大家很尊重郭台銘，郭對黨也做出很多貢獻，但建議他「不要來亂」，勢必又會打亂藍軍陣營步調；泛藍軍團結都不一定會打贏，何況不團結，因此呼籲郭台銘要三思。

至於有民代喊出「韓流」加「颱風（郭台銘）」，徐正文表示，這要看當事人意願，將來一定會有一位最強的總統候選人，並由他選出副總統，這部分包含前行政院長張善政等人也都是很好的副手選擇，因此副總統的空間將來由總統候選人去選擇，是最好的方式。

(中時 )